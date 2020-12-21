В Киеве пьяный пациент напал на врачей "скорой"

В Днепровском районе Киева в воскресенье, 20 декабря, около 20:00 пациент напал на врачей скорой помощи и избил их.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, злоумышленником оказался 23-летний уроженец города Александрия Кировоградской области.

Предварительно установлено, что мужчина вызвал врачей, так как, по его словам, неизвестный якобы распылил ему в лицо газ.

"Во время оказания помощи между медиками и злоумышленником, который был в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. В результате происшествия пострадали двое врачей. Нападавший был доставлен в отделение полиции", – уточнили в пресс-службе.

Полиция открыла уголовное производство, детали происшествия устанавливаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева пациент жестоко избил врача из-за того, что ему якобы не понравились стены помещения больницы.