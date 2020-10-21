В Киеве пьяный напал с ножом на пассажиров автобуса: есть раненые

В Киеве полицейские охраны задержали нетрезвого мужчину, который ножом ранил пассажиров рейсового автобуса, следовавшего из столицы в Харьков. Пострадавшим была оказана медпомощь, их жизни ничего не угрожает.

Нападающим же оказался 35-летний харьковчанин, и по факту его хулиганских действий уже начато уголовное производство. Об этом информирует отдел коммуникации ГУНП в Киеве со ссылкой на начальника следственного отделения Голосеевского управления полиции Артема Баранова.

По его словам, мужчина в салоне агрессивно себя вел по отношению к другим гражданам. После замечаний он начал потасовку и ранил нескольких человек ножом.

С сообщением об инциденте в столичную полицию обратился водитель транспортного средства. На розыск злоумышленника оперативный дежурный сориентировал наряды полиции охраны и патрульных, а на место выехали скорая и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

"Он цеплялся к другим людям, а мужчина, который сидел рядом с ним, хотел успокоить. На это злоумышленник достал нож и начал провоцировать оппонента в драку. Во время потасовки фигурант нанес 34-летнему потерпевшему резаную рану руки, а когда бросился наутек, то ранил палец на руке еще и женщине. Всем пострадавшим врачи оказали первую медицинскую помощь", – рассказал Баранов.

Он отметил, что наряд полиции охраны задержал фигуранта неподалеку от места преступления. Патрульные провели тест для установления его состояния опьянения – драгер показал 1,8 промилле. Также полицейские обнаружили и изъяли нож со следами, похожими на кровь, который, вероятно, и выбросил нападающий.

"Мы задержали 35-летнего мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности", – добавил старший лейтенант полиции.

Сейчас следователи объявили правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Также полицейские обратились в Голосеевский районный суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил волонтера партии "УДАР". По словам мэра столицы Виталия Кличко, парень раздавал на улице газеты, вел себя вежливо, но когда отвернулся – злоумышленник достал нож и ранил его в шею.