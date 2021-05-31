В Киеве "пьяное" ДТП закончилось дракой: одного из участников госпитализировали

В Голосеевском районе Киева произошла авария с участием автомобилей Hyundai и Volkswagen. Между участниками аварии возник конфликт, который закончился дракой.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции столицы, событие произошло на улице Академика Заболотного.

После дорожно-транспортного происшествия между водителем Volkswagen и пассажиром автомобиля Hyundai началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Последнего госпитализировали медики.

"У пострадавшего, как и у его жены, которая управляла Hyundai, патрульные заметили признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование женщина отказалась. На нее составили два административных протокола", – уточнили в патрульной полиции.

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Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

Напомним, в Дарницком районе Киева во время конфликта возле ресторана мужчина избил оппонента, а потом случайно подстрелил сотрудника заведения. Пострадавшего с ранением живота госпитализировали.

"Один из участников схватки достал травматический пистолет, произвел несколько выстрелов в воздух и в сторону оппонентов. Случайно он попал в администратора ресторана, который пытался утихомирить дебоширов", – рассказали в полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева в понедельник, 31 мая, словесный конфликт между двумя мужчинами, перерос в драку. Якобы, в какой-то момент один из них сделал несколько выстрелов.