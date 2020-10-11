В Киеве произошло ДТП со скорой: есть пострадавшие. Фото

Марина Лисничук Криминал 10:55, 11.10.2020 Обновлено: 16:10, 11.10.2020

В Оболонском районе Киева 11 октября произошло ДТП с участием кареты скорой помощи – в результате столкновения двух иномарок пострадали два человека.

Авария случилась утром на проспекте Героев Сталинграда, 16б. Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на круговом движении водитель кросовера Suzuki не пропустил BMW, который после удара врезался в скорую.

ДТП случилась на проспекте Героев Сталинграда

"Пострадали оба водителя", – подчеркнули в сообщении.

Водитель Suzuki не пропустил BMW, который врезался в скорую

На месте дорожно-транспортного происшествия работали полиция и следственно-оперативная группа.

В результате аварии в Киеве пострадали два человека

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября в Киеве на проспекте Победы произошло смертельное ДТП – мужчина выпрыгнул с отбойника на автомобиль. От полученных травм он скончался на месте аварии до приезда медиков.

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