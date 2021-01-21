В Киеве произошло тройное ДТП с автобусом, одного из водителей зажало в авто

В Киеве 20 января около 23:00 возле станции метро "Почайна" Mitsubishi врезался в электроопору.

По словам очевидцев, ДТП произошло из-за того, что микроавтобус "подрезал" легковушку, сообщает Магнолия-ТВ (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Чтобы избежать удара, водитель иномарки резко повернул руль вправо, но на скользкой дороге его авто занесло. Машина развернулась и протаранила столб – удар пришелся на дверь водителя.

В результате ДТП владелец Mitsubishi был заблокирован в автомобиле. Чтобы извлечь мужчину из транспорта, на место происшествия вызвали спасателей. Пострадавшего госпитализировали в больницу. По словам очевидца, виновник аварии скрылся с места аварии.

Также сообщается, что после удара от поврежденного автомобиля отлетела деталь, которая ударила в правое крыло Toyota. После этого водитель Prius столкнулся с маршруткой. Повреждения транспортов незначительны. Детали происшествия установит следствие.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 20 января возле станции метрополитена "Черниговская" произошла авария с участием шести автомобилей.