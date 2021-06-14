В Киеве произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Момент попал на видео

В Шевченковском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла BMW и автомобиля Hyundai. В результате аварии водитель двухколесного транспорта получил смертельные травмы.

Как сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua, инцидент зафиксировали на бульваре Тараса Шевченко (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Водитель Hyundai пытался сэкономить пару минут и повернул поперек сплошных полос налево. Пилот мотоцикла BMW умер в скорой", – говорится в сообщении.

Отметим, нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, влечет за собой уголовную ответственности (часть 2 статьи 286) УКУ.

Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Соломенском районе Киева в ночь с 10 на 11 июня произошла авария с участием четырех автомобилей. Женщина, управляя Nissan Juke, якобы не справилась с управлением и въехала в припаркованные машины Ford Fiesta, Toyota Auris и Honda CR-V.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 7 июня в Киеве на перекрестке улиц Кудряшова и Василия Липковского произошло ДТП с участием Ford и ВАЗ. В результате столкновения пассажир последнего авто буквально вылетел из салона.