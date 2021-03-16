В Киеве произошло серьезное ДТП с двумя легковушками и грузовиком. Фото и видео

Во вторник, 16 марта, в Киеве на улице Богатырской произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. От удара одна из машин слетела в кювет и перевернулась.

Авария случилась по направлению к городу Вышгород, сообщили в Telegram-канале "dtp.kiev.ua". По данным Патрульной полиции Киева, движение в эту сторону было затруднено (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На месте происшествия работали правоохранители. По предварительной информации, участники ДТП не получили серьезных травм.

Как сообщал OBOZREVATEL, водителю внедорожника Toyota Land Cruiser, устроившего ДТП в столице с двумя погибшими, сообщили о подозрении. Авария произошла 15 марта в Деснянском районе Киева.