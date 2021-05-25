В Киеве в результате "пьяного" ДТП Chevrolet перевернулся на крышу. Видео

В Соломенском районе Киева автомобиль Chevrolet перевернулся на крышу в результате столкновения с Ford Mustang. Прибор Драгер показал, что водитель первого авто был пьян.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции столицы, авария произошла на улице Вадима Гетьмана (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Предварительно, водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и протаранил Mustang.

"У водителя Chevrolet были явные признаки алкогольного опьянения. Он согласился пройти освидетельствование на месте, результат – 0,92 промилле, что почти в 5 раз превышает допустимый уровень. В дальнейшем его госпитализировали", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Днепровском районе Киева 18 мая легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил 69-летнюю женщину и ее 8-летнюю внучку.

На Столичном шоссе в районе Выдубицкого монастыря произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen. Микроавтобус на скорости протаранил отбойник. В Соломенском районе Киева 20 мая в результате столкновения с Chevrolet автомобиль Ford перевернулся на крышу.

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