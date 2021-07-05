В Киеве произошло масштабное ДТП на бульваре Дружбы Народов: стали известны подробности. Фото

В Печерском районе Киева 4 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали женщина и двое детей.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, инцидент произошел на бульваре Дружбы Народов неподалеку от автозаправки в сторону моста Патона (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Предварительно было установлено, что столкнулись Daewoo Matiz и Chery Tiggo – автомобили получили незначительные повреждения, но для оформления ДТП был вызван аварийный комиссар.

"В какой-то момент, водитель Subaru не успел затормозить и протаранил Matiz, Tiggo и Volkswagen комиссара. В результате аварии травмы получили женщина, 1984 года рождения, а также двое детей, в возрасте 4 и 6 лет, которые находились в салоне Daewoo. Пострадавших госпитализировали в медучреждения", – рассказал наш собеседник.

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Причины и обстоятельства происшествия установят правоохранители.

Напомним, в Днепровском районе Киева 1 июля, автомобиль Mitsubishi сбил женщину, которая вместе с ребенком в коляске переходила дорогу. Пострадавшего малыша госпитализировали.

В Дарницком районе столицы 18 июня произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Мужчина и женщина пытались перебежать дорогу в неустановленном для этого месте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в результате аварии с участием маршрутного автобуса, которое произошло в Днепровском районе Киева 30 июня, пострадали семь пассажиров, в том числе маленький ребенок.