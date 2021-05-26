В Киеве произошло масштабное ДТП: есть пострадавшие. Фото и видео

В ночь на среду, 26 мая, в Киеве на перекрестке проспектов Оболонский и Степана Бандеры, возле станции метро "Почайна", произошло масштабное ДТП.

В аварии столкнулись несколько автомобилей, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева и местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Причина аварии и количество участников пока неизвестны. По предварительной информации, жертв нет. На месте ДТП работали правоохранители, спасатели и медики. Движение автомобилей по проспекту Бандеры было затруднено в обоих направлениях. Информация уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на выезде из Киева, на Брест-Литовском шоссе, произошло масштабное ДТП. Грузовик DAF и легковушка Volkswagen Passat столкнулись на встречной полосе, после чего машины взорвались и загорелись.