В Киеве произошло лобовое ДТП: два авто разбиты вдребезги. Видео

В Киеве 13 марта произошло лобовое ДТП на проспекте Валерия Лобановского с участием трех автомобилей.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события. По предварительной информации, в аварии есть пострадавшие (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На место происшествия прибыли медики и полицейские. Движение на проспекте затруднено. Причина аварии пока неизвестна. Как видно на записи с места ДТП, две пострадавшие машины разбились вдребезги.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вблизи города Лиман Донецкой области 30-летний капитан полиции Константин Колесников погиб в ДТП. Авария произошла 12 марта, когда полицейский на автомобиле возвращался домой в Славянск.