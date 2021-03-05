В Киеве Smart въехал в маршрутку: пострадавшего вырезали из авто

В Шевченковском районе Киева 4 марта около 20:30 столкнулись автомобиль Smart и маршрутное такси "Богдан".

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева, авария произошла на улице Белорусской, 34 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В результате ДТП, водитель "Smart" оказался зажато между сиденьем и панелью приборов автомобиля.

С помощью шанцевого инструмента спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам. Все обстоятельства аварии будут выяснять правоохранительные органы.

Отметим, что на дорогах столицы и Киевской области постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия. Так, в Голосеевском районе Киева 28 февраля рядом со станцией метро "Выдубичи" автомобиль Acura сбил насмерть мужчину.

В Киеве 2 марта на улице Набережно-Корчеватой правоохранители остановили автомобиль MAN, у водителя которого обнаружили признаки наркотического опьянения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева 3 марта на бульваре Леси Украинки произошло ДТП с участием автомобиля Audi и внедорожника Mercedes.