В Киеве столкнулись два авто: есть пострадавшие. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Криминал
1,4 т.
Детали и причины аварии установит полиция

В Киеве во вторник, 2 марта, на улице Академика Туполева произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и Ford.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, движение на данном участке дороги затруднено (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В результате аварии у Lanos оторвало переднее левое колесо, а также оказался смят капот и механические повреждения получил двигатель. У Ford разбита передняя правая сторона авто.

Предварительно есть пострадавшие, которых забрала машина скорой помощи.

Отметим, что на дорогах столицы и Киевской области постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия. Так, вблизи села Залесье Броварского района во вторник, 23 февраля, на 40 километре автодороги Киев-Чернигов произошло ДТП с участием 5 автомобилей.

В результате аварии погибли двое человек, один из которых был военнослужащим, и еще трое получили травмы.

Авария произошла на улице Туполева.
Произошло столкновение двух авто.
Авария произошла на улице Туполева.
Пострадавших госпитализировали.
Пострадавших госпитализировали.
Движение на этом участке дороги затруднено.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева 28 февраля рядом со станцией метро "Выдубичи" автомобиль Acura сбил насмерть мужчину.

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