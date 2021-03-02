В Киеве столкнулись два авто: есть пострадавшие. Фото

В Киеве во вторник, 2 марта, на улице Академика Туполева произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и Ford.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, движение на данном участке дороги затруднено (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В результате аварии у Lanos оторвало переднее левое колесо, а также оказался смят капот и механические повреждения получил двигатель. У Ford разбита передняя правая сторона авто.

Предварительно есть пострадавшие, которых забрала машина скорой помощи.

Отметим, что на дорогах столицы и Киевской области постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия. Так, вблизи села Залесье Броварского района во вторник, 23 февраля, на 40 километре автодороги Киев-Чернигов произошло ДТП с участием 5 автомобилей.

В результате аварии погибли двое человек, один из которых был военнослужащим, и еще трое получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева 28 февраля рядом со станцией метро "Выдубичи" автомобиль Acura сбил насмерть мужчину.