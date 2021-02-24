В Киеве автобус столкнулся с грузовиком. Фото и видео ДТП

В Голосеевском районе Киева в среду, 24 февраля, на Столичном шоссе произошло ДТП с участием автобуса и грузовика.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, предварительно, причиной аварии стало то, что водитель "Богдан" во время движения отвлекся (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель автомобиля MAN. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Детали и причины аварии установят правоохранители.

Отметим, что ДТП с пострадавшими в столице и области происходят постоянно. В частности, вблизи села Залесье Броварского района 23 февраля, на 40 километре автодороги Киев-Чернигов, произошла авария с участием 5 автомобилей.

В результате происшествия погиб 24-летний военнослужащий и 28-летний водитель одного из автомобилей. Еще трое человек были травмированы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева 21 февраля водитель автомобиля Mercedes, убегая от полиции, сбил двух пешеходов.