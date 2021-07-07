В Киеве произошла стрельба, ранен полицейский: введена спецоперация "Гром"

В Голосеевском районе Киева в среду, 7 июля, в результате стрельбы был ранен сотрудник правоохранительных органов. В столице введена спецоперация.

Об этом OBOZREVATEL сообщил информированный источник. Инцидент произошел на Голосеевском проспекте, 58.

"Предварительно ранение получил один полицейский. Состояние второго – уточняется", – рассказал наш собеседник.

Он добавил, что на место происшествия выехало руководство полиции. Обстоятельства и детали происшествия устанавливаются.

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