В Киеве произошла массовая драка с поножовщиной. Фото и видео

Ночью в воскресенье, 20 июня, в Киеве на Контрактовой площади произошел конфликт, который перерос в стрельбу с поножовщиной. Один из потерпевших получил ножевое ранение.

Как сообщает "Киев Оперативный", на Подоле отдыхали сразу несколько компаний, между которыми произошла стычка. По информации свидетелей, группа парней якобы напала на людей, которые танцевали лезгинку, передают "Новини.LIVE".

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Злоумышленники избили пострадавших и распылили газ, а те стали убегать. Еще одна драка произошла в ресторане, где мужчины пытались спрятаться от преследования, в ход пошли ножи.

На место происшествия вызвали скорую, медики оказали помощь пострадавшим. Все детали и причины происшествия будут устанавливать правоохранители. По данным СМИ, участники конфликта успели скрыться до приезда полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в спальном районе в центре Москвы произошел инцидент при участии неизвестных молодых людей, которые использовали нацистскую символику. Представители антифашистской организации пытались сорвать закрытый концерт так называемых "скинхедов".