В Киеве произошла драка с участием журналистов

В Печерском районе Киева 21 января на улице Коновальца произошла драка с участием журналистов.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, конфликт не связан с профессиональной деятельностью сотрудников СМИ.

"Все детали происшествия устанавливаются. Предварительно, инцидент произошел на бытовой почве", – отметил наш собеседник.

Издание Страна уточнила, что пострадавшими оказались сотрудники "Радио Свобода" – корреспонденты Марьян Кушнир, Денис Тимошенко и продюсер Александр Демченко. Двое из них обратились к правоохранителям с заявлением.

В пресс-службе полиции заявили, что по данному факту начато уголовное производство по статье 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. Правоохранители устанавливают всех участников события.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на Выдубичах мужчина набросился на журналистку Kiev.Live во время съемки сюжета.