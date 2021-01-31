В Киеве произошел смертельный пожар в ТЦ: детали и фото

В Деснянском районе Киева утром 31 января произошел пожар в торговом центре "Коралл", что по улице Милославской, 6. В огне погиб один мужчина.

Вследствие НС также пострадал охранник заведения. Сообщение о происшествии поступило в 05:33 воскресенья, информирует в Facebook главное управление ГСЧС Украины в столице (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что пожар возник в комнате охраны на первом этаже здания, а жертву огня спасатели нашли между вторым и третьим этажами.

В то же время охранник заведения был спасен на 3-м этаже ТЦ, с помощью аппарата защиты органов дыхания его вывели на свежий воздух.

Площадь пожара в "Коралле" составляла 50 кв. м, он был локализован уже в 06:11 и ликвидирован в 06:25. К этому были привлечены 3 единицы техники, 15 пожарных и штаб ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Причины и обстоятельства ЧП будут устанавливать правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева 27 января двое мужчин упали в шахту лифта якобы с 7 этажа. Один из них погиб, а второй получил серьезные травмы.