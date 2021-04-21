В Киеве процветает 'черный рынок' спецпропусков: раскрываем детали

В Киеве мошенники придумали новую схему "развода" людей на деньги. Они якобы продают спецпропуска на общественный транспорт от имени больниц в соцсетях, а затем исчезают.

OBOZREVATEL рассказывает, как дельцы организовали в Киеве "черный" рынок по продаже документов на проезд в общественном транспорте столицы во время жесткого локдауна.

"Запретный плод сладок" – гласит известный библейский фразеологизм. Вот и люди, которые лишились возможности пользоваться общественным транспортом, всячески пытаются найти возможность получить заветный спецпропуск на проезд.

Из-за этого в последнее время в соцсетях появилось очень много объявлений о продаже спецбилетов на время локдауна. Интересно, что цена на документ очень разная. Есть за 100, 200 и даже 400 гривен. И если в начале строгого карантина люди действительно покупали незаконные документы и пользовались ими, то теперь киевлян и гостей города просто "кидают" на деньги.

В городе орудует целая группировка желающих поживится на людях, которые пытаются получить заветные спецпропуска. Но есть одно но – для получения важного документа мошенники требуют полную предоплату на банковскую карту и исчезают.

Мы насчитали несколько таких аккаунтов в соцсетях Telegram и Instagram. В них состоит от пятисот до несколько тысяч человек. Создатели этих страниц постоянно публикуют благодарственные отклики клиентов о "качестве" работы продавцов незаконными документами.

Примечательно, но злоумышленники в соцсетях предлагают купить к спецпропуску и справку с подтверждением о месте работы. "Прикрываются" они больницами, в частности Киевским городским центром сердца и другими медучреждениями.

Корреспонденты OBOZREVATEL побывали в "шкуре" жертв новой мошеннической схемы. Она работает так: человек пишет в соцсети (чаще всего это бот в Telegram – Ред.) и просит сделать проездной документ в общественный транспорт. Затем ему расписывают условия, что нужно будет оплатить предоплату на карту, якобы эти средства передаются главврачу, который потом подписывает справки о трудоустройстве в больнице и ставит печать на пропусках.

Потом "менеджеры" обещают отправить спебцилеты "Новой почтой" или курьером, а затем до самого времени получения посылки поддерживают связь с клиентом. В последний момент, они блокируют человека, который к ним обратился.

Те, кого уже "кидали" подобные продавцы, рассказали OBOZREVATEL, что считают, якобы эту схему придумали осужденные лица, которые отбывают наказание в тюрьмах или колониях.

"Ходят такие разговоры, что эту схему развода придумали зеки, которые через своих людей обманывают наивных киевлян", – рассказал один из пострадавших.

В нашем случае продавец божился, что курьер прибудет с доставкой в 16:40, но может задержаться на 5-10 минут. Мы отправили деньги на карточку Monobank. Ее владельцем, согласно данным банковского приложения, числится некая Виктория Титенко.

После проведения неудачной "сделки" корреспонденты OBOZREVATEL отправились писать заявление в одно из отделений полиции. Там немедленно зарегистрировали уголовное производство по факту мошенничества и подделки документов.

Отметим, что информированный источник в правоохранительных органах рассказал OBOZREVATEL, что многим жертвам аферистов стыдно сообщить о правонарушении, так как они сами считаются соучастниками преступления.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации не раз настаивали, что 500 тысяч специальных документов на проезд в общественном транспорте выдавали только для сотрудников критической инфраструктуры. В то же время, в городе продавали поддельные спецпропуска, но таких дельцов быстро находили правоохранители.

Надеемся, что киевляне и гости города будут соблюдать введенный в городе локдаун и не попадутся на искушения мошенников, а полиция расследуют все подробности наглой схемы по обману киевлян и других желающих получить спецпропуска в общественный транспорт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, столичные правоохранители рассказали, как отличить настоящий спецпропуск на проезд в общественном транспорте от поддельного. Настоящий документ должен "блестеть" при дневном свете, если же он не отсвечивается, то проездной документ поддельный.