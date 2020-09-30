В Киеве при загадочных обстоятельствах погибла сотрудница посольства США

В Киеве на улице Толбухина возле железнодорожных линий с травмой головы обнаружили сотрудницу посольства США.

Женщина скончалась в больнице в тот же день, 30 сентября, не приходя в сознание, сообщается на сайте Национальной полиции Киева.При осмотре вещей у нее нашли удостоверение сотрудницы посольства США.

Правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастным мужчина, которому на вид 30-40 лет. Его рост 190-200 см, темные волосы (по бокам подстрижены), был одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку. Продолжаются его поиски.

В полиции не уточнили имя женщины, но, как сообщает "Цензор.Нет" со ссылкой на свои источники, ее зовут Санвер Никаело.

По словам собеседника, следствие рассматривает версию, что женщину зацепил движущийся поезд, приближение которого она не услышала. Ее нашли в наушниках на рабочей ветке. Вероятно, она делала пробежку.

По данным источника, у сотрудницы посольства глубокая рана (около 4 см) на затылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября в Киеве на Лысой горе нашли тело мужчины со следами насильственной смерти. Его шею пробили ножницами и обмотали ремнем.