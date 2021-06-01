В Киеве при продаже фальшивых долларов задержали иностранца. Фото

В Святошинском районе Киева задержали иностранца, который может быть причастен к сбыту фальшивых долларов и гривен. Поддельные деньги он сбывал постоянным клиентам за 30% от номинальной стоимости.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, правоохранители "приобрели" у мужчины $200, а потом 20 тысяч грн.

"В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли у 25-летнего иностранца клише и копировальную технику, денежные банкноты с признаками подделки. А также другие вещественные доказательства, указывающие на его причастность к противоправной деятельности", – уточнили в пресс-службе.

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По факту изготовления и сбыта поддельных денег открыто уголовное производство, иностранцу сообщили о подозрении.

Напомним, в Днепре зафиксировали появление фальшивых купюр номиналом 1000 гривен. В частности, их обнаружили в магазинах. Люди, которые держали в руках подделку, отметили, что она достаточно высокого качества: видны водяные знаки, есть тиснение. Однако бумага плотнее и мягче, чем у настоящей купюры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине чаще всего подделывают банкноты номиналом 500 и 200 гривен. Фальшивки настолько качественно сделаны, что даже под ультрафиолетом их не всегда можно распознать.