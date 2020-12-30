В Киеве преступник-"великан" избил и ограбил врача. Детали происшествия

В Дарницком районе Киева неизвестный напал на 60-летнего врача-терапевта, когда тот вошел в лифт.

Как сообщил информированный источник OBOZREVATEL, это произошло вечером 29 декабря в одном из многоэтажных домов на ул. Ларисы Руденко.

"Шестидесятилетний врач, который работает в частной медицинской клинике, возвращался домой. После 21:00 он вошел в подъезд многоэтажного дома (есть консьерж) и вызвал лифт. Вслед за ним в кабину вошел неизвестный мужчина и сразу же стал наносить врачу сильные удары по голове, а затем отобрал сумку и убежал", – рассказал источник.

По его словам, добычей преступника стало около 25 тыс. грн. Грабителю на вид около 40 лет, рост примерно 195 см, крепкого телосложения – похож на борца.

На место преступления к пострадавшему вызвали скорую помощь. У мужчины были выбиты зубы и подозрение на перелом челюсти.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Нового года в Киеве увеличилось количества краж и грабежей. Преступники чаще нападают на улице, в том числе и на детей.

Сейчас криминал пользуется моментом: в предпраздничные дни жители и гости столицы носят большее, чем обычно, количество наличных.