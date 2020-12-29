В Киеве задержали депутата, который заказал убить двух человек

В Киеве задержали депутата 8-го созыва одного из поселковых советов Киевщины, который заказал убийство двух человек.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, за первую жертву 34-летний житель Броварского района обещал заплатить 6 тысяч долларов США.

Убийца должен был ликвидировать 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села, у которых с депутатом сложились неприязненные отношения.

"Правоохранители сработали на опережение и организовали встречу заказчика преступления с "нужным" ему лицом, во время которой злоумышленник передал фото своих врагов. За убийство первой жертвы он предоставил задаток – 300 долларов", – отметили в полиции.

Злоумышленника задержали, решается вопрос о вручении ему подозрения в совершении преступлений.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что николаевские правоохранители 20 ноября задержали в Днепре преступника, который является фигурантом заказного убийства бизнесмена в Первомайске в 2007 году.

Сразу после совершения преступления он пересек границу и скрывался от правосудия на территории РФ. В 2013-м вернулся и под чужим именем отправился воевать на восток в составе украинской военно-политической общественной организации.