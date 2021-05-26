В Киеве правоохранители объявили о подозрении мужчине, который устроил дорожные разборки с битой

В среду, 26 мая, в Киеве правоохранители объявили о подозрении водителю Volkswagen, который битой разбил авто Ford и ударил его владельца. Конфликт между автолюбителями произошел во вторник, 25 мая во Дарницком районе столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Там отметили, что правоохранители готовят ходатайство в суд об избрании правонарушителю меры пресечения.

"Событие произошло в Дарницком районе столицы. Водитель автомобиля Wolkswagen остановился перед водителем автомобиля Ford, вышел из авто и битой нанес удар по голове оппоненту, а также повредил его легковушку. Потом злоумышленник сбежал. Сотрудники полиции установили личность правонарушителя. Это – 31-летний уроженец Херсонщины", – говорится в сообщении.

Речь идет о Евгении Менесенко, вину которого подтвердила сестра пострадавшего Екатерина Деряга на странице в Instagram. Мужчина якобы сознался в содеянном и компенсировал пострадавшим материальный ущерб.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские сообщили фигуранту о подозрении и готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правоохранители разыскивали по этому эпизоду совсем другого человека – Романа Романюту, который до совершения правонарушения оказался непричастным. Сам человек заявлял, что теперь "купается в лучах славы".