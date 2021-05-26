В Киеве правоохранители объявили о подозрении мужчине, который устроил дорожные разборки с битой

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Криминал
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В Киеве правоохранители объявили о подозрении мужчине, который устроил дорожные разборки с битой

В среду, 26 мая, в Киеве правоохранители объявили о подозрении водителю Volkswagen, который битой разбил авто Ford и ударил его владельца. Конфликт между автолюбителями произошел во вторник, 25 мая во Дарницком районе столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Там отметили, что правоохранители готовят ходатайство в суд об избрании правонарушителю меры пресечения.

"Событие произошло в Дарницком районе столицы. Водитель автомобиля Wolkswagen остановился перед водителем автомобиля Ford, вышел из авто и битой нанес удар по голове оппоненту, а также повредил его легковушку. Потом злоумышленник сбежал. Сотрудники полиции установили личность правонарушителя. Это – 31-летний уроженец Херсонщины", – говорится в сообщении.

Речь идет о Евгении Менесенко, вину которого подтвердила сестра пострадавшего Екатерина Деряга на странице в Instagram. Мужчина якобы сознался в содеянном и компенсировал пострадавшим материальный ущерб.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские сообщили фигуранту о подозрении и готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правоохранители разыскивали по этому эпизоду совсем другого человекаРомана Романюту, который до совершения правонарушения оказался непричастным. Сам человек заявлял, что теперь "купается в лучах славы".

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