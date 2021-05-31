В Киеве правоохранители не допустили передачу общежитий НАУ на 86 млн грн частной структуре

В Киеве правоохранители не допустили передачу имущества Национального авиационного университета коммерческой структуре. Речь идет об общежитиях вуза площадью более 2 тыс. кв. м.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, стоимость помещений составляет более 86 млн грн.

"Эти общежития находились на балансе НАУ, но в 2016 на основании ряда поддельных документов незаконно перешли в собственность коммерческой структуры и в дальнейшем физических лиц", – рассказали в пресс-службе.

Позднее коммерческая структура через суд, добилась получения имущества университета, но правоохранители обжаловали это решение.

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"Киевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, которым истребовано указанное государственное имущество в пользу коммерческой структуры и отказал в удовлетворении иска", – резюмировали в прокуратуре.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум братьям, которые, возможно, причастны к продаже личных данных граждан Украины. Полученную информацию родственники якобы сбывали на одном из рынков Киева под видом продажи компьютерных игр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что правоохранители сообщили о подозрении предпринимателю, который может быть причастен к поставкам некачественных молочных продуктов в госучреждения Киева и Киевской области.