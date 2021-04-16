В Киеве правоохранители "накрыли" три нелегальных казино. Фото

В Днепровском районе Киева правоохранители закрыли три нелегальные казино, которые работали в помещениях бывших "интернет-клубов".

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, чтобы попасть в помещения, посетители должны были заранее позвонить администратору (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В ходе обысков полицейские изъяли технику и оборудование. По факту незаконной проведения азартных игр открыто уголовное производство.

Напомним, 14 июля 2020 Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине.

В августе 2020 президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.

Отметим, в Подольском районе Киева 14 апреля на улице Глыбочицкой преступники порезали колеса в атомобиле, который стоял в пробке, разбили стекло и забрали сумку с деньгами.

В селе Катюжанка Киевской области 14 апреля неизвестные взорвали банкомат, расположенный возле магазина, и похитили более 100 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Броварах Киевской области 1 апреля неизвестные взломали банкомат и похитили кассеты с деньгами.