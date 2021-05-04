В Киеве пожар унес жизни двоих человек, огонь тушили 40 спасателей. Фото

В ночь на 4 мая в Киеве вспыхнул масштабный пожар в жилом доме, который унес жизни мужчины и женщины.

О трагедии сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в городе Киеве на своей странице в Facebook. По информации спасателей, сообщение о ЧП на улице Китаевской, 32/2 в Голосеевском районе столицы поступило к ним в 02:29.

На место возгорания сразу же отправились ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Они установили, что к моменту их прибытия огонь уже успел охватить крышу двухэтажного жилого дома, а также квартиры на первом и втором этажах.

Спасатели оперативно развернули необходимую технику и немедленно принялись тушить пожар. Однако из-за того, что старое здание имело деревянные покрытие, перекрытия и перегородки между комнатами, огонь распространялся очень быстро.

Кроме того, сложность тушения также заключалась в отсутствии водоснабжения на территории. Единственный пожарный гидрант, расположенный рядом, не выдавал нужного давления.

Следовательно, спасатели были вынуждены прокладывать рукавную линию еще и в другую сторону к водоему на километровое расстояние. Также для подвоза воды была привлечена дополнительная техника.

"Во время ликвидации пожара в одной из комнат на втором этаже, предварительно где и возник пожар, спасатели обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни. Пожар на площади 150 кв. м был локализован в 04:53 и ликвидирован в 06:24", – говорится в сообщении пожарных.

Также в нем отмечается, что к ликвидации очага возгорания были привлечены девять единиц техники, а также 40 членов личного состава. Выяснением причин и обстоятельств трагедии будут заниматься правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL 3 мая в Одессе вспыхнул пожар в ресторане "Счастье", который расположен на первом этаже гостиницы "Пале Рояль" на ул. Ланжероновской, 10. Причиной инцидента стал взрыв газового баллона. В результате двое человек получили незначительное отравление дымом.