В Киеве посреди улицы похитили человека: полиция сработала мгновенно

Киевские полицейские в считанные минуты нашли и задержали похитителей человека.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook. Остановить злоумышленников удалось благодаря случайному свидетелю (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сообщение о похищении человека поступило от женщины, которая стала очевидцем события и позвонила на "102".

По ее словам, несколько мужчин избили парня, натянули ему на голову мешок, затолкали в автомобиль и уехали.

Свидетельница запомнила номер машины и приметы вероятных похитителей и сообщила о них полицию.

За несколько минут автопатруль в составе Тимура Волкова и Артема Литовчука заметили разыскиваемую машину и остановили ее на Голосеевском проспекте. В салоне находилось пять человек. В частности, потерпевший, который сразу обратился к патрульным за помощью и сообщил, что его похитили и везут в лес.

Полицейские задержали предполагаемых похитителей. Во время поверхностной проверки автомобиля под сиденьем водителя и в бардачке было обнаружено оружие.

Правоохранители вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Дарницкого управления полиции для дальнейшего расследования.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Черноморске Одесской области среди бела дня похитили 34-летнего предпринимателя Дмитрия Посмитного. Его затолкали в Lexus на глазах у соседей.

Полиция ввела план "Перехват". Через несколько часов избитого мужчину выбросили из автомобиля в поле. Он сам подробно рассказал журналистам издания о том, что случилось с ним в тот день и после похищения.