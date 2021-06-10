В Киеве посреди улицы похитили иностранца. Видео момента нападения

В Подольском районе Киева вечером 7 июня неизвестные похитили мужчину. Якобы, пострадавшим оказался гражданин другого государства.

Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что по данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 146 – незаконное лишение свободы или похищение человека из корыстных побуждений (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Устанавливаются все детали происшествия", – рассказал наш собеседник.

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В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL информацию о похищении подтвердили и уточнили, что проводят проверку.

Telegram-канал Киев Оперативный сообщил, что якобы похитили гражданина Сербии Милована Рогановича.

Напомним, в Киеве трое иранцев, которые длительное время проживали в Украине, заставили женщину-блогера отдать 25 биткоинов на $1,4 млн и угрожали ей и ее ребенку оружием. Участникам преступной группы грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве по подозрению в причастности к похищению и убийству 37-летнего добровольца и активиста задержали трех человек.