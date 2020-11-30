В Киеве после знакомства с девушкой мужчина очнулся в подъезде и без денег

В Деснянском районе Киева мужчина проснулся утром 29 ноября в подъезде чужого дома без мобильного телефона и наличных средств.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло на проспекте Владимира Маяковского. Выяснилось, что 28-летний киевлянин накануне вечером познакомился с девушкой.

Пара решила отметить знакомство алкоголем.

"Потом мужчина очнулся утром в подъезде чужого дома. Исчез его мобильный телефон, деньги и банковские карты. Судя по всему, девушка что-то подсыпала в его напиток", – сообщил источник.

Правоохранители разыскивают подозреваемую.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева 12-летняя девочка "заминировала" собственную школу, а в Одессе задержали женщину, которая продавала в сексуальное рабство киевлянок.