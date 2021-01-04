В Киеве после пожара нашли порезанное тело: подробности и фото с места ЧП

Квартира в многоэтажном доме на улице Маяковского, 1В, в которой 4 января после пожара нашли тело человека с ножевыми ранениями, сдавалась в аренду.

Как рассказали OBOZREVATEL соседи погибшего, мужчина мало с кем общался (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"После того, как выяснилось, что его убили, полиция изъяла записи видеокамер, которые были установлены в подъезде. О погибшем ничего сказать не могу – квартира была съемная, а кто там жил неизвестно", – отметил один из соседей.

Мужчина, чья квартира находится этажом ниже, уточнил, что его жилье практически не пострадало. В некоторых местах появились подтеки после тушения пожара.

В полиции OBOZREVATEL добавили, что по данному факту открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева в ночь на 4 декабря из горящей квартиры вынесли тело мужчины с ножевыми ранениями.