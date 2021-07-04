В Киеве после дождя произошло крупное ДТП, пострадали дети. Видео

В воскресенье, 4 июля, в Киеве произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. В аварии есть пострадавшие, среди которых есть дети.

Об этом в Facebook сообщает "ДТП. Киев". ДТП произошло на бульваре Дружбы народов в направлении на левый берег столицы между Печерским путепроводом и мостом Патона.

"Водитель автомобиля "Субару" протаранил три авто на спуске, пострадали дети из автомобиля "Дэу". Их срочно госпитализированы в Охматдет", – говорится в сообщении.

Среди пострадавших мать и ее двое детей. Все они находились в авто, когда в них врезался автомобиль Subaru. Их с серьезными травмами доставили в больницу.

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Отмечено, что ДТП произошло после сильного ливня в столице. Предварительно установлено, что авто столкнулись из-за превышения скорости и несоблюдения безопасной дистанции на спуске.

Добавим, что из-за ДТП образовалась пробка и остановлено движение троллейбусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в районе станции метро "Олимпийская" 3 июля, произошло массовое ДТП. В аварию попали сразу четыре автомобиля.