В Киеве полуголый мужчина устроил стрельбу посреди улицы. Видео 18+

В Киеве на Троещине мужчина устроил стрельбу из пистолета. Примечательно, что стрелок был полуголым – он шел по улице в одних трусах.

Пострадавших в результате происшествия, предварительно, нет, так как мужчина стрелял в воздух. Как пишет "Сегодня", в полиции Деснянского района им подтвердили инцидент.

На ролике, который заснял очевидец событий, видно, что полуголый человек быстро шел куда-то, возможно, кого-то догоняя (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Внезапно герой видео сделал неприцельный выстрел, направив свое оружие в сторону в землю. Он даже не посмотрел, куда именно стрелял.

В комментарии журналистам копы указали, что будут устанавливать место, где велась стрельба, и все детали этого происшествия.

В полиции также согласились, что "стрелять посреди белого дня на улице – это дико и ненормально", написали журналисты. Правоохранители пообещали установить личность стрелка, а также выяснить, из какого оружия он открыл огонь.

При этом Telegram-канал "Вартові Еспресо", ссылаясь на очевидцев, написал, что мужчина якобы стрелял дважды. Кроме того, позже стрелок за кем-то побежал.

Осторожно, 18+! Нецензурная лексика!

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в селе Паришков Киевской области во вторник, 8 июня, злоумышленник открыл стрельбу по людям и ранил двух человек – мужчину и женщину. Оказалось, что 32-летний местный житель устроил "разборки" с применением травматического оружия из-за лая собаки. Стрелка задержала полиция.