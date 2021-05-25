В центре Киева произошел взрыв: подробности ЧП

В Голосеевском районе Киева во вторник, 25 мая, правоохранители перекрыли часть улицы Саксаганского. Возле одного из домов обнаружили подозрительный предмет.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе столичной полиции, на место происшествия выехали взрывотехники и представители других профильных служб (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Согласно данным Google Maps, в результате происшествия образовались пробки на улицах Антоновича, Владимирской, Большой Васильковской, Саксаганского и Шота Руставели.

Позднее в полиции OBOZREVATEL уточнили, что специалисты провели контролируемый взрыв "предмета, похожего на взрывчатку".

Напомним, 5 мая в Киеве станцию метрополитена "Майдан Незалежности" временно закрывали для пассажиров на вход и выход. Правоохранителям поступило сообщение о минировании. После проверки территории поліцейские сняли оцепление с Майдана Незалежности, а опасных предметов не нашли.

18 марта из-за сообщения о минировании закрывали семь станций столичного метрополитена. Позже все они продолжили работу в штатном режиме, взрывчатка найдена не была. В столице 4 марта из-за сообщения о минировании закрыли станции метро "Университет" и "Крещатик".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве "заминировали" 9 торговых центров и станции метро.