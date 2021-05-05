В Киеве полиция задержала Маймана, конфликтовавшего с Кивой: он оказал сопротивление. Видео

Вечером 4 мая в Киеве на Днепровской набережной патрульная полиция задержала участника АТО на Донбассе Михаила Маймана, который известен тем, что в прошлом году подрался в ресторане с народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой.

Как сообщил OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, полицейские остановили авто с Майманом за рулем из-за не включенного поворотника. При этом он отказался предоставить удостоверение, поэтому патрульные составили протокол.

В это время Майман вызвал еще один наряд полиции и попытался задержать правоохранителей до приезда их коллег. Он заблокировал авто патрульных, оставив на нем вмятину.

Полицейские решили задержать мужчину, но тот начал сопротивляться, не давая надеть на себя наручники. Патрульным пришлось вызывать подкрепление (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В результате на атошника составили несколько протоколов, в том числе за мелкое хулиганство. Там же на месте он якобы признал свою неправоту и обязался отремонтировать машину патрульных.

Прохождение экспертизы показало, что Майман был трезв.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года Кива попытался избить Маймана в ресторане в Киеве. Нардеп хотел ударить его в лицо своей головой. Однако атошник увернулся и ударил в лицо Киву.