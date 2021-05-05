В Киеве 'минировали' Майдан Незалежности: полиция сняла оцепление. Видео

В среду вечером, 5 мая, в Киеве станцию метрополитена "Майдан Незалежности" временно закрывали для пассажиров на вход и выход.

В Telegram Киевской городской государственной администрации написали, что это случилось по техническим причинам. В полиции OBOZREVATEL рассказали, что было получено сообщение о заминировании. Правоохранители начали проверку.

"Информация о работе в обычном режиме будет опубликована сразу после открытия станции", – добавили в КГГА.

Правоохранители начали ограждать Майдан Незалежности по периметру красной лентой и просить людей покинуть территорию.

Полицейские рассказали "Сегодня", что аноним не уточнил, что именно заминировано – станция метро, сама площадь или подземный переход под ней.

"Поэтому правоохранители проводят предупредительные меры – отводят людей на безопасное расстояние. На месте работают взрывотехники и кинологи, а также следственно-оперативная группа", – сообщили в полиции.

Спустя время правоохранители сняли с Майдана Незалежности оцепление, написала "Страна". Станция метро снова начала работу в обычном режиме, сообщили в Twitter Киевского метрополитена.

Напомним, в Киеве 28 апреля правоохранителям поступило сообщение о заминировании здания Верховной Рады Украины. По результатам проверки взрывоопасных предметов не было обнаружено.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта из-за сообщения о минировании закрывали семь станций столичного метрополитена. Позже все они продолжили работу в штатном режиме, взрывчатка найдена не была.