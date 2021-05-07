В Киеве коп забрал у мужчины сумку с деньгами и поделился с сослуживцами. Видео признания

В Киеве полицейский охраны забрал сумку упавшего с самоката мужчины, присвоив его деньги.

Частью налички правоохранитель поделился с двумя коллегами, остальное забрал себе. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины в пятницу, 7 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел посреди ночи. Сотрудники Управления полиции охраны в Киеве увидели человека, который не справился с управлением самокатом и упал. 36-летний пострадавший пояснил, что он возвращался домой и не удержал равновесие.

Полицейские, которые шли рядом, остановились, подошли к мужчине, а потом один из них ограбил его.

Департамент внутренней безопасности Нацполиции установил и задержал всех сотрудников патруля.

Старший наряда признался, что действительно забрал сумку и деньги. Начато уголовное производство.

Во время неотложных обысков обнаружена и изъята сумка потерпевшего, деньги и другие личные вещи. Готовится вручение подозрения 33-летнему полицейскому по ч. 3 ст. 186 (грабеж) УК. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

"Также будет предоставлена окончательная правовая квалификация действиям других сотрудников", – говорится в сообщении.

Кроме того, готовятся документы на увольнение полицейских наряда в полном составе со службы в полиции, будут приняты меры дисциплинарного воздействия к их руководству.

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