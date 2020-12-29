В Киеве полицейские входили в состав банды домушников

Прокуратура Киева сообщила о подозрении в совершении квартирной кражи 5 лицам, 2 из которых – действующие сотрудники полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Подозреваемым могут избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

По информации прокуроров, в мае 2020 года двое сотрудников полиции вступили в сговор с тремя лицами грузинской национальности.

Совместными усилиями они организовали и осуществили проникновение со взломом в квартиру жителя столицы, откуда похитили $13 тысяч. Эти деньги злоумышленники поделил между собой.

Правоохранителям удалось выйти на след домушников. Всем участникам банды сообщили о подозрении. По местам их жительства провели обыски, в ходе которых обнаружили набор отмычек и специальный инструмент, с помощью которого воры проникли в жилище гражданина.

Досудебное расследование проводят сотрудники ГБР при участии Департамента внутренней безопасности Нацполиции, поскольку подозреваемыми оказались правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине полиция задержала транснациональную преступную группировку в составе иностранцев и киевлян. На преступном счету злоумышленников – разбойные нападения, похищения человека, вымогательства, кражи с предприятий и из офисов, поджог автомобиля.