В Киеве "покупатель", угрожая пистолетом, угнал Ford. Фото

В Деснянском районе Киева, на улице Матеюка, преступник, угрожая пистолетом жителю столицы, угнал автомобиль Ford.

Как сообщили в пресс-службе полиции столицы, пострадавший пытался продать транспортное средство, разместив объявление в сети (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Во время пробной поездки "покупатель" достал пистолет и угрожая 19-летнему продавцу, угнал автомобиль. В ходе проведенных поисков 41-летнего угонщика, жителя Киевской области, нашли и задержали. Ранее у мужчины не было проблем с законом.

Ford, который остановился из-за неисправности, преступник бросил на проспекте Гагарина. Мужчине сообщили о подозрении по факту угона автомобиля.

Отметим, в сентябре 2020 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за кражу авто.

В тексте закона указано, что подделка, замена или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, его реализация – наказываются штрафом от одной тысячи (17 000 грн) до одной тысячи двухсот (20 400 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничением или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее OBOZREVATELсообщал, что в Деснянском районе Киева 21 марта в одной из квартир, расположенной в многоэтажном доме на улице Закревского, произошел взрыв.