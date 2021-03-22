В Киеве поймали пьяным водителя, год назад сбившего мать с ребенком. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
4,1 т.
В Киеве поймали пьяным водителя, год назад сбившего мать с ребенком. Фото

В Киеве водителя автомобиля, который в 2020 году пьяным сбил мать с ребенком, снова поймали в нетрезвом состоянии за рулем.

Как сообщает "Киев оперативный", речь идет про Андрея Божка 1983 года рождения (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Андрей Божок.

Во время теста на алкоголь драгер показал 1,4 промилле при максимально допустимой норме 0,2.

Драгер показал 1,4 промилле.

"Его остановили по ориентировке от небезразличных свидетелей, которые позвонили 102. В драгер Андрей надул 1,4 промилле", – сказано в сообщении.

Автомобиль Андрея Божка.

Отмечается, что мужчина в феврале 2020 года сбил женщину с ребенком возле супермаркета, когда сдавал задним ходом.

Автомобиль Андрея Божка.

"Тогда он быковал. Сегодня уже более-менее тихий. Может через год и совсем трезвого остановят", – пишет Telegram-канал.

Telegram "Киев оперативный".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Новомосковске в январе водитель сбил двухлетнюю девочку, которая умерла по дороге в больницу.

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