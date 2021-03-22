В Киеве поймали пьяным водителя, год назад сбившего мать с ребенком. Фото

В Киеве водителя автомобиля, который в 2020 году пьяным сбил мать с ребенком, снова поймали в нетрезвом состоянии за рулем.

Как сообщает "Киев оперативный", речь идет про Андрея Божка 1983 года рождения (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Во время теста на алкоголь драгер показал 1,4 промилле при максимально допустимой норме 0,2.

"Его остановили по ориентировке от небезразличных свидетелей, которые позвонили 102. В драгер Андрей надул 1,4 промилле", – сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина в феврале 2020 года сбил женщину с ребенком возле супермаркета, когда сдавал задним ходом.

"Тогда он быковал. Сегодня уже более-менее тихий. Может через год и совсем трезвого остановят", – пишет Telegram-канал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Новомосковске в январе водитель сбил двухлетнюю девочку, которая умерла по дороге в больницу.