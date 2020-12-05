В Киеве поймали подозреваемых в убийстве известного музыканта: его тело хотели закатать в бетон
Известный музыкант 65-летний Александр Деревянко, который исчез 29 ноября, был убит в своей квартире.
Как сообщили OBOZREVATEL информированные источники, по подозрению в убийстве Деревянко задержаны двое мужчин (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Их целью было завладение двумя квартирами одинокого музыканта, которые принадлежали ему на праве собственности, деньгами и другими материальными ценностями.
По данным Киевской городской прокуратуры, находясь в квартире мужчины по ул. И. Мазепы, злоумышленники нанесли ему телесные повреждения, после чего задушили.
Совершив убийство, они завладели правоустанавливающими документами на квартиры. Затем обмотали тело убитого полиэтиленовыми пакетами, одеялом, картоном и другими вещами и вывезли в гаражный кооператив в Киевской области. Там они намеревались залить тело бетоном в подвале.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Следственные действия продолжаются, устанавливаются возможные сообщники задержанных.
Как сообщал OBOZREVATEL, музыканта и аранжировщика Александра Деревянко в последний раз видели 29 ноября в больнице №15 Подольского района. Тогда мужчину госпитализировали с разбитой губой и подозрением на черепно-мозговую травму. По словам врачей, он был в нетрезвом состоянии.
Из больницы Деревянко отпустили, однако после этого его телефоны перестали отвечать.
Когда полиция открыла квартиру музыканта – в дверях нашла записку: "Уехал в командировку. Звоните!".
Он был объявлен в розыск.