В Киеве поймали подозреваемых в убийстве известного музыканта: его тело хотели закатать в бетон

Известный музыкант 65-летний Александр Деревянко, который исчез 29 ноября, был убит в своей квартире.

Как сообщили OBOZREVATEL информированные источники, по подозрению в убийстве Деревянко задержаны двое мужчин (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Их целью было завладение двумя квартирами одинокого музыканта, которые принадлежали ему на праве собственности, деньгами и другими материальными ценностями.

По данным Киевской городской прокуратуры, находясь в квартире мужчины по ул. И. Мазепы, злоумышленники нанесли ему телесные повреждения, после чего задушили.

Совершив убийство, они завладели правоустанавливающими документами на квартиры. Затем обмотали тело убитого полиэтиленовыми пакетами, одеялом, картоном и другими вещами и вывезли в гаражный кооператив в Киевской области. Там они намеревались залить тело бетоном в подвале.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются возможные сообщники задержанных.

Как сообщал OBOZREVATEL, музыканта и аранжировщика Александра Деревянко в последний раз видели 29 ноября в больнице №15 Подольского района. Тогда мужчину госпитализировали с разбитой губой и подозрением на черепно-мозговую травму. По словам врачей, он был в нетрезвом состоянии.

Из больницы Деревянко отпустили, однако после этого его телефоны перестали отвечать.

Когда полиция открыла квартиру музыканта – в дверях нашла записку: "Уехал в командировку. Звоните!".

Он был объявлен в розыск.