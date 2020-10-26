В Киеве поймали подозреваемого в жестоком убийстве женщины. Фото

Киевские оперативники менее чем за сутки разыскали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве знакомой на улице Закревского в Деснянском районе столицы.

Как сообщается на сайте управления Национальной полиции в Киеве, тело женщины с многочисленными повреждениями и признаками насильственной смерти обнаружили на остановке общественного транспорта прохожие. По прибытию полицейские осмотрели место и опросили свидетелей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"При осмотре тела женщины, криминалисты обнаружили следы асфиксии, которые указывают на то, что, вероятно, ее задушили. Рядом мы нашли личные вещи неизвестной, а впоследствии установили ее личность. Это – 46-летняя жительница столицы, у которой накануне произошел конфликт со знакомым. Для установления окончательной причины смерти, тело умершей отправили на судебно-медицинскую экспертизу", – рассказал начальник отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции Андрей Табала.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали 32-летнего уроженца Херсонщины, который обоснованно подозревается в убийстве женщины.

Сейчас мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 октября на улице Закревского в Киеве (микрорайон Троещина) нашли тело женщины со следами насильственной смерти.

По данным собственных источников OBOZREVATEL, женщина добровольно последовала за вероятным убийцей.