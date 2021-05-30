В Киеве поймали иностранца, сбежавшего из зала суда: мужчина маскировался панамкой. Фото и видео

В Киеве в воскресенье, 30 мая, полицейские задержали уроженца Азербайджана, который двумя днями ранее сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда. Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Огли пытался маскироваться с помощью панамки и жилетки.

Об этом в Facebook сообщил Андрей Небытов, начальник Главного управления Национальной полиции Киевщины. Он отметил, что беглеца обнаружили в районе станции метро "Нивки" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Злоумышленник передан нашим работникам для проведения следственных действий", – сказано в сообщении.

Теперь, кроме уголовной ответственности за разбой, мужчине также грозит наказание за совершение побега.

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На сайте областного ГУ Нацполиции уточнили, что нарушителя случайно в свой выходной день заметил спецназовец полиции Киева. Он задержал его, позвав на помощь наряд копов и следственно-оперативную группу.

Чтобы поймать иностранца, на территории столицы и области была введена специальная полицейская операция по розыску.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе из психиатрической больницы сбежал Орлов Николай Георгиевич 02.06.1990 года рождения. Этот мужчина 10 декабря 2020 года совершил нападение на отделение местного банка, захватив заложников, после чего был отправлен на принудительное лечение.