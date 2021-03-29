В Киеве похитили и убили активиста и добровольца: полиция задержала трех подозреваемых

В Киеве по подозрению в причастности к похищению и убийству 37-летнего добровольца и активиста задержали трех человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Отмечается, что согласно материалам следствия, 24 марта 2021 года задержанные якобы удерживали потерпевшего в его квартире и наносили удары в различные части тела.

После этого его силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

"Получив информацию от близких потерпевшего о его исчезновении, правоохранители сразу начали его поиски. Следователи установили, что у мужчины раньше был конфликт с неизвестными лицами. Усилиями сотрудников Управления уголовного розыска ГУ НП в городе Киеве, Печерского управления полиции ГУ НП в Киеве и прокуроров Печерской окружной прокуратуры вероятных похитителей удалось установить и задержать", – сказано в сообщении.

В пресс-служба отметили, что похищенного убили и спрятали его тело в заброшенной канаве на Киевщине.

"В воскресенье, 28 марта, тело погибшего с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями было найдено. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм", – отметили в прокуратуре.

Там добавили, что мотив преступления и возможные соучастники устанавливаются.

Как сообщает издание "Украинская правда" убит общественный активист – Александр Мандич с позывным "Ташкент".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве убили известного активиста Александра Карасева, болевшего ДЦП, его тело обнаружили с множественными ножевыми ранениями.