В Киеве поезд насмерть сбил ребенка

В Киеве вечером 29 января поезд насмерть сбил ребенка на железнодорожном пути.

Происшествие случилось на улице Евгения Сверстюка, что в Днепровском районе столицы, передает пресс-служба ГУ НПУ в Киевской области.

"Предварительно полицейские установили, что юноша переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, в результате машинист поезда не успел затормозить и совершил наезд на парня. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

На месте ЧП полицейские выясняли все обстоятельства смертельной происшествия и проводили необходимые следственные действия. Только по окончании проверки будет дана правовая квалификация события.

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