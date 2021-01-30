В Киеве поезд насмерть сбил ребенка
В Киеве вечером 29 января поезд насмерть сбил ребенка на железнодорожном пути.
Происшествие случилось на улице Евгения Сверстюка, что в Днепровском районе столицы, передает пресс-служба ГУ НПУ в Киевской области.
"Предварительно полицейские установили, что юноша переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, в результате машинист поезда не успел затормозить и совершил наезд на парня. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.
На месте ЧП полицейские выясняли все обстоятельства смертельной происшествия и проводили необходимые следственные действия. Только по окончании проверки будет дана правовая квалификация события.
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