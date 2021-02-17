В Киеве поезд на скорости раздавил легковушку: есть жертва. Фото

В Киеве 17 февраля произошло смертельное ДТП на железнодорожном переезде – товарный поезд на скорости раздавил ВАЗ. Тем временем пассажира авто буквально вырвало из салона и под вагонами протянуло еще с километр, он погиб на месте.

По данным источника OBOZREVATEL, авария случилась около 06:30 среды на улице Оросительной в Дарницком районе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Предварительно установлено, что водитель 1988 года рождения на автомобиле ВАЗ 2101 выехал на железнодорожный переезд, игнорируя запрещающий сигнал светофора, где его сбил состав. Погибший пассажир был 1995 года рождения.

Как сообщает "Эспрессо", водитель остался почти невредимым и от госпитализации отказался. Так же он не захотел пройти осмотр на состояние опьянения.

В каком состоянии мужчина находился за рулем, будет устанавливать следствие, как и все детали смертельной аварии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах на Киевщине нетверезий несовершеннолетний на Honda Accord на большой скорости влетел в Chevrolet Lacetti. От полученных в результате столкновения травм водитель легковушки погиб в больнице.