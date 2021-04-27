В Киеве подросток зарезал родителей и брата: стали известны подробности

нВ семье подростка, который может быть причастен к жестокому убийству отца, матери и 8-летнего брата в Киеве, раньше возникали конфликты.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе столичной полиции, следователи рассматривают несколько версий того, что произошло.

"Предварительно, есть информация, что в этой семье раньше были какие-то конфликты. Сейчас решается вопрос о том, чтобы сообщить подростку о подозрении. Причины и обстоятельства происшествия – устанавливаются", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители добавили, что ранее несовершеннолетний, учащийся одного из училищ столицы, на учете инспекторов ювенальной полиции не находился.

Как сообщила пресс-служба Департамента уголовного розыска НПУ, задержанный утверждал, что его "перемкнуло" и он не знал, что делать дальше. Младшему брату "давал "последний шанс", однако он не исправился".

Издание "Українська правда" со ссылкой на собственные источники, уточнило, что свои действия па объяснил "неприязненными отношениями, которые сложились в семье во время их постоянных ссор и личным негативным отношением к родным". Правоохранители изъяли у задержанного нож в виде "бабочки". Во время поверхностного осмотра на ладонях подростка обнаружили резаные повреждения, характерные при нанесении ударов острым предметом.

Напомним, в Дарницком районе Киева 16-летний парень во время семейного конфликта якобы зарезал родителей и 8-летнего брата. После убийства подросток еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, сбежал.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, несовершеннолетнему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 18 апреля зарезали продавца цветов. Погибший – гражданин Азербайджана.