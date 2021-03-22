В Киеве подозреваемый во взятке прокурор вернулся на работу и ведет дело. Документ

Подозреваемый в получении 100 тысяч долларов взятки киевский прокурор Святослав Мазурик вернулся к выполнению своих обязанностей и даже представляет сторону обвинения в суде.

Об этом говорится в ответе столичной прокуратуры на запрос "Слідство.Інфо". Издание отмечает, что на работу он вернулся в январе 2021 года, а недавно ему уменьшили залог с 630 до 227 тысяч гривен (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

"Мазурик Святослав Владимирович находится на должности прокурора Киевской местной прокуратуры №6 (Печерского району) Киева", – сказано в ответе ведомства.

По данным судебного реестра, Мазурик регулярно ходит на заседания суда, где представляет сторону обвинения.

В прокуратуре в то же время уточнили, что против Мазурика провели два служебных расследования. По одному из них на него составили дисциплинарную жалобу и направили ее в кадровую комиссию. По второму пришли к выводу, что прокурор не нарушил правил прокурорской этики.

Как сообщал OBOZREVATEL, прокурора поймали на взятке в июне 2020 года. По данным следствия, подозреваемый требовал деньги от представителя банковского учреждения за закрытие уголовного производства. Также он обещал дальнейшее "кураторство" деятельности банка.

Позднее стало известно, что Мазурик перед передачей денег несколько раз посещал автосалон Mercedes-Benz, а его жена подписала предварительный договор покупки машины.