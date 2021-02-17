В Киеве подожгли автомобиль известного блогера Антонова.

В Шевченковском районе Киева в среду, 17 февраля, неизвестные подожгли автомобиль известного блогера Владислава Антонова.

Как сообщил dtp.kiev.ua, якобы было двое злоумышленников, один из них находится в тяжелом состоянии. Поиском второго поджигателя занимаются правоохранители (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В комментарии OBOZREVATEL в пресс-службе ГСЧС Киева уточнили, что в результате ЧП пострадавших или погибших не было.

Сообщение о том, что горит Volkswagen Touareg возле дома, расположенного на улице Гоголевская, 32-Б к спасателям поступило в 2:50. Огонь повредил переднюю часть автомобиля и салон. Причина возгорания устанавливается.

Кроме того, в полиции не подтвердили информацию о возможных потерпевших.

Отметим, в Киеве постоянно фиксируют факты пожаров в автомобилях, а также их умышленные поджоги. В частности, в Днепровском районе Киева 11 декабря возле многоэтажного дома, расположенного на улице Миропольская, 25, сгорел автомобиль Mazda CX-7. По информации источников OBOZREVATEL, машину подожгли.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева в понедельник, 15 февраля, на территории парка "Муромец" произошел пожар в здании кафе.