В Киеве подожгли авто депутата Киевсовета от "Слуги народа"

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Криминал
12,4 т.
Пожар в Киеве

Ночью 9 декабря на территории дома депутата Киевского городского совета Георгия Зантарая ("Слуга народа") двое злоумышленников подожгли его автомобиль.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, происшествие случилось в Святошинском районе столицы в 03:30. Неизвестные облили автомобиль Mercedes-Benz легковоспламеняющейся жидкостью.

Пожар был потушен за 15 минут. В результате огонь повредил транспортное средство, впрочем никто из людей не пострадал. Правоохранители начали проверку для установления всех обстоятельств ЧП.

Что известно о Зантарая?

Георгий Зантарая является украинским дзюдоистом грузинского происхождения. Он имеет звание заслуженного мастера спорта, чемпиона мира 2009 года и вицечемпиона Европы 2009 года.

Примечательно, что спортсмен стал первым чемпионом мира по дзюдо в истории Украины. Ранее Зантарая работал в Министерстве молодежи и спорта, а также в Службе безопасности Украины (с 2007 по 2020 год, имел звание майора).

Дзюдоист Георгий Зантарая

Напомним, в конце августа в Печерском районе Киева сожгли личный Mercedes-Benz народного депутата Гео Лерос. Политик назвал это политическим заказом.

Также в августе в столице сгорела дотла Tesla бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана. Восстановлению машина не подлежала. Отметим, что тогда злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаКриминалПартия Слуга народаКиевсовет