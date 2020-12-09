В Киеве подожгли авто депутата Киевсовета от "Слуги народа"
Ночью 9 декабря на территории дома депутата Киевского городского совета Георгия Зантарая ("Слуга народа") двое злоумышленников подожгли его автомобиль.
Как сообщил источник OBOZREVATEL, происшествие случилось в Святошинском районе столицы в 03:30. Неизвестные облили автомобиль Mercedes-Benz легковоспламеняющейся жидкостью.
Пожар был потушен за 15 минут. В результате огонь повредил транспортное средство, впрочем никто из людей не пострадал. Правоохранители начали проверку для установления всех обстоятельств ЧП.Что известно о Зантарая?
Георгий Зантарая является украинским дзюдоистом грузинского происхождения. Он имеет звание заслуженного мастера спорта, чемпиона мира 2009 года и вицечемпиона Европы 2009 года.
Примечательно, что спортсмен стал первым чемпионом мира по дзюдо в истории Украины. Ранее Зантарая работал в Министерстве молодежи и спорта, а также в Службе безопасности Украины (с 2007 по 2020 год, имел звание майора).
Напомним, в конце августа в Печерском районе Киева сожгли личный Mercedes-Benz народного депутата Гео Лерос. Политик назвал это политическим заказом.
Также в августе в столице сгорела дотла Tesla бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана. Восстановлению машина не подлежала. Отметим, что тогда злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в начале февраля в Коцюбинском, что в пригороде Киева, также были подожжены две машины, одна из которых принадлежала депутату Ирпенского городского совета Богдану Слюсаренко.
В целом проблема поджога машин в украинской столице в последнее время стала массовой. По данным правоохранителей, чаще всего такой способ мести выбирают враги политиков и женщины-любовницы, обиженные на бывших.