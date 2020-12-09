В Киеве подожгли авто депутата Киевсовета от "Слуги народа"

Ночью 9 декабря на территории дома депутата Киевского городского совета Георгия Зантарая ("Слуга народа") двое злоумышленников подожгли его автомобиль.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, происшествие случилось в Святошинском районе столицы в 03:30. Неизвестные облили автомобиль Mercedes-Benz легковоспламеняющейся жидкостью.

Пожар был потушен за 15 минут. В результате огонь повредил транспортное средство, впрочем никто из людей не пострадал. Правоохранители начали проверку для установления всех обстоятельств ЧП.

Георгий Зантарая является украинским дзюдоистом грузинского происхождения. Он имеет звание заслуженного мастера спорта, чемпиона мира 2009 года и вицечемпиона Европы 2009 года.

Примечательно, что спортсмен стал первым чемпионом мира по дзюдо в истории Украины. Ранее Зантарая работал в Министерстве молодежи и спорта, а также в Службе безопасности Украины (с 2007 по 2020 год, имел звание майора).

Напомним, в конце августа в Печерском районе Киева сожгли личный Mercedes-Benz народного депутата Гео Лерос. Политик назвал это политическим заказом.

Также в августе в столице сгорела дотла Tesla бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана. Восстановлению машина не подлежала. Отметим, что тогда злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения.

Как сообщал OBOZREVATEL: